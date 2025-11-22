Συνελήφθη γνωστός τράπερ στην Κηφισιά

Στη σύλληψη γνωστού τράπερ, προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής οι Αρχές στην Κηφισιά.

Ο γνωστός τράπερ συνελήφθη σύμφωνα με τις πληροφορίες λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ στην περιοχή της Κηφισιάς για κατοχή ναρκωτικών.

Όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν νόημα σε οδηγό ΙΧ για έλεγχο. Οδηγός του ήταν ο 21χρονος τράπερ και ο 23χρονος μάνατζερ του.

Κατά τον έλεγχο της αστυνομίας στο όχημα, εντοπίστηκαν 1,1 γραμμάριο ινδικής κάνναβης και ένας τρίφτης.

Οι δυο άνδρες συνελήφθησαν και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.