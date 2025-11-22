Ελλάδα

Συνελήφθη γνωστός τράπερ στην Κηφισιά

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI

Στη σύλληψη γνωστού τράπερ, προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής οι Αρχές στην Κηφισιά.

Ο γνωστός τράπερ συνελήφθη σύμφωνα με τις πληροφορίες λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ στην περιοχή της Κηφισιάς για κατοχή ναρκωτικών.

Όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ  έκαναν νόημα σε οδηγό ΙΧ για έλεγχο. Οδηγός του ήταν ο 21χρονος τράπερ και ο 23χρονος μάνατζερ του.

Κατά τον έλεγχο της αστυνομίας στο όχημα, εντοπίστηκαν 1,1 γραμμάριο ινδικής κάνναβης και ένας τρίφτης.

Οι δυο άνδρες συνελήφθησαν και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. 

