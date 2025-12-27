Συνελήφθη γνωστός τράπερ που επέβαινε σε κλεμμένο ΙΧ στη Γλυφάδα

Στη σύλληψη ενός γνωστού τράπερ και δύο ακόμη ατόμων προχώρησε το απόγευμα του Σαββάτου η αστυνομία, έπειτα από έλεγχο στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τις 18.00 αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο Ι.Χ. στην οδό Κύπρου, στο πλαίσιο υπόθεσης υπεξαίρεσης. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα.

Ο γνωστός τράπερ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ σε έλεγχο σε έναν από τους συνεπιβάτες βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Ο συγκεκριμένος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Παράλληλα, ο γνωστός τράπερ και ένα ακόμη άτομο συνελήφθησαν για αποδοχή προϊόντος εγκλήματος, καθώς επέβαιναν στο κλεμμένο όχημα.

Στο μεταξύ, υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός τράπερ είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί με ηλεκτρονική επιτήρηση στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης και τελούσε υπό περιοριστικούς όρους. Οι αρχές εξετάζουν αν, με την παρουσία του εκτός οικίας, παραβιάστηκαν οι όροι που του είχαν επιβληθεί.