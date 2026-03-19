Συνελήφθη γνωστός στις Αρχές τράπερ μετά από καταδίωξη στα Πατήσια

Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες το απόγευμα, Τετάρτη (18/3), στα Πατήσια όπου υπήρξε καταδίωξη- από αστυνομικούς- μοτοσικλέτας με δύο επιβαίνοντες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Καυταντζόγλου στα Πατήσια όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν σήμα, για έλεγχο στη μοτοσικλέτα.

Ο οδηγός δεν σταμάτησε αλλά ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να αρχίσουν να τον καταδιώκουν στα γύρω στενά.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο ένας από τους δύο επιβάτες πέταξε ένα μαχαίρι στον δρόμο, προσπαθώντας να το ξεφορτωθεί.

Στην οδό Δημητρίου Ράλλη η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε και οι δύο επιβαίνοντες συνελήφθησαν.

Πατήσια: Συνελήφθη γνωστός στις Αρχές τράπερ

Πρόκειται για έναν 26χρονο και έναν 27χρονο όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της απείθειας και της νομοθεσίας περί όπλων.

Σημειώνεται πως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να δραστηριοποιείται στον χώρο της τραπ μουσικής και να έχει ποινικό παρελθόν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ