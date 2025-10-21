Συνελήφθη γνωστός ιδιωτικός ερευνητής - Κατηγορείται πως υφάρπαξε 60.000 ευρώ από αστυνομικό

Συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Αποκαλύψεις», γνωστός ιδιωτικός ερευνητής, καθώς κατηγορείται πως υφάρπαξε 60.000 ευρώ από πρώην σύντροφό του, αστυνομικός στο επάγγελμα.

Ο ιδιωτικός ερευνητής, όπως έκανε γνωστό η εκπομπή, δεν διατηρεί άδεια άσκησης επαγγέλματος ενώ η σύντροφός του με την οποία διατηρούσε πέντε χρόνια σχέση, τον κατηγορεί για λεκτική και σωματική κακοποίηση.

Συγκεκριμένα, η πρώην σύντροφός του κάνει λόγο για λεκτικές κακοποιήσεις, τετελεσμένους βιασμούς με δύο ιατροδικαστικές εκθέσεις, γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά τον χωρισμό τους.

Μάλιστα, η εκπομπή έφερε στη δημοσιότητα οπτικοακουστικό υλικό που φέρεται να αποτυπώνει τον ιδιωτικό ερευνητή να πηγαίνει στο σπίτι της πρώην συντρόφου του μεταμφιεσμένος.

Όπως ειπώθηκε, κατά τη διάρκεια της πεντάχρονης σχέσης που είχε με τη γυναίκα, ο ιδιωτικός ερευνητής κατηγορείται πως της υφάρπαξε 60.000 ευρώ περίπου.