Συνελήφθη επιδειξίας έξω από το Πάντειο: Επιτέθηκε σε φοιτήτρια στην υπόγεια διάβαση

Την καταγγελία για την επίθεση έκανε η 26χρονη φοιτήτρια η οποία πρόλαβε να φωτογραφίσει τον δράστη

Συνελήφθη επιδειξίας έξω από το Πάντειο μετά από καταγγελία νεαρής φοιτήτριας.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν στη σύλληψη του 25χρονου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η κοπέλα έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στην υπόγεια διάβαση πεζών της λεωφόρου Συγγρού, απέναντι από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Τι κατήγγειλε η φοιτήτρια για την επίθεση έξω από το Πάντειο

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7 μ.μ., όταν ο άνδρας φέρεται να παρακολουθούσε την κοπέλα από την στιγμή που αποχώρησε από τον χώρο του πανεπιστημίου, σύμφωνα με την καταγγελία.

Ο 25χρονος την ακολούθησε μέχρι την υπόγεια διάβαση της Συγγρού, όπου προχώρησε σε άσεμνες πράξεις σε βάρος της.

Η 26χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί τρέχοντας και κατευθύνθηκε σε σημείο όπου υπήρχε κόσμος. Στη συνέχεια ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, δίνοντας περιγραφή του δράστη.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 25χρονο σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Γνώριμος των Αρχών ο άνδρας

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, καθώς έχει συλληφθεί και προσαχθεί επανειλημμένα για υποθέσεις που αφορούν παραμονή χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ είχε ελεγχθεί και για υπόθεση απόπειρας κλοπής στην περιοχή της Ακρόπολης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η 26χρονη πρόλαβε να φωτογραφίσει τον δράστη μετά το περιστατικό και να παραδώσει το υλικό στις Αρχές. Οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν και σε λογαριασμούς ενημέρωσης της πανεπιστημιακής κοινότητας, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχουν και άλλα πιθανά θύματα.

Κάτοικοι και διερχόμενοι αναφέρουν ότι ο 25χρονος κινούνταν συχνά στην υπόγεια διάβαση της λεωφόρου Συγγρού, όπου φέρεται να διέμενε περιστασιακά, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι είχε προκαλέσει και στο παρελθόν φόβο σε γυναίκες που περνούσαν από το σημείο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ