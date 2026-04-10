Συνελήφθη εγγονή γνωστού πολιτικού για ναρκωτικά στην Αθήνα

Συνελήφθη -για κατοχή ναρκωτικών ουσιών- τα ξημερώματα της Πέμπτης (10/4) στο κέντρο της Αθήνας μια 26χρονη γυναίκα, εγγονή γνωστού πολιτικού και πρώην υπουργού, μετά από αστυνομικό έλεγχο στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η νεαρή εντοπίστηκε από αστυνομικούς στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ επέβαινε σε όχημα. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκε στην κατοχή της ποσότητα ινδικής κάνναβης, η οποία ξεπερνούσε ελαφρώς τα τρία γραμμάρια.

Στο ίδιο όχημα, όπως αναφέρουν οι ίδιες αναφορές, επέβαινε ακόμα ένα άτομο, 29 ετών, ο οποίος έφερε στιλέτο και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Παρά το μέγεθος της ποσότητας ναρκωτικών, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.