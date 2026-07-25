Σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα σε κατοικία δικαστικού λειτουργού απέτρεψε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ανάμεσά τους ο φερόμενος ως εκτελεστής και ένας κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος φέρεται να έδωσε την εντολή.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, έπειτα από παρακολούθηση του βασικού υπόπτου, ενός άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής. Οι αρχές είχαν πληροφορίες ότι προετοίμαζε χτύπημα σε σπίτι δικαστικού, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά ούτε η ταυτότητα του στόχου ούτε η περιοχή όπου βρίσκεται η κατοικία.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, οι αστυνομικοί επενέβησαν όταν ο ύποπτος πήγε σε σπίτι συνεργού του στα νότια προάστια, από όπου φέρεται να παρέλαβε τη χειροβομβίδα που θα χρησιμοποιούσε στην επίθεση. Εκεί συνελήφθησαν τόσο ο ίδιος όσο και ο συνεργός του, ενώ το όπλο κατασχέθηκε.

Ως τρίτος εμπλεκόμενος εμφανίζεται κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος θεωρείται ο πιθανός εντολέας της επίθεσης. Οι αρχές εξετάζουν τις επικοινωνίες και τις κινήσεις των τριών, ώστε να εξακριβώσουν τον ρόλο καθενός και το κίνητρο πίσω από το σχέδιο.

Κατά τις πληροφορίες του ΕΡΤnews, η εντολή προέβλεπε να χρησιμοποιηθεί η χειροβομβίδα ακόμη και αν το σπίτι φυλασσόταν από αστυνομικούς. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται ως ένδειξη ότι οι οργανωτές ήταν διατεθειμένοι να προκαλέσουν θύματα.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν στο σχέδιο συμμετείχαν και άλλα πρόσωπα, καθώς και αν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο είχε επιλεγεί ο δικαστικός λειτουργός.

Με πληροφορίες από Euronews