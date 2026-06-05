Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Τι εντοπίστηκε

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 62χρονου, με τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος να σχηματίζει δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος του για πορνογραφία ανηλίκων.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από τις Αρχές των Η.Π.Α., της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας, στο πλαίσιο επιχειρήσεων τους με τις κωδικές ονομασίες «Operation KAMI» και «Operation Python», σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Στόχος ήταν ο εντοπισμός διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται σε διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η έρευνα εις βάρος του 62χρονου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

Ακολούθησε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του εξωτερικού, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.

Το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας καθώς και κάρτα αποθήκευσης τύπου microSD.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, από την επιτόπια εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία (βίντεο) υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως ανήλικοι κάτω των 15 ετών.

Επισημαίνεται ότι, ο 62χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή αδικήματα και είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.