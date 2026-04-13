Συνελήφθη 48χρονη influencer μετά από καταδίωξη στο Κορωπί

Στη σύλληψη μιας 48χρονης influencer και γυμνάστριας, προχώρησαν οι Αρχές στο Κορωπί, τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν οι Αρχές, εντόπισαν την influencer να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς με το ΙΧ της, περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, προχώρησαν σε καταδίωξη και κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν με ασφάλεια σε ένα πρατήριο καυσίμων της περιοχής.

Σύλληψη 48χρονης influencer: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Εκεί πραγματοποιήθηκε έλεγχος για να διαπιστωθεί η κατάστασή της, και από το αλκοτέστ προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς τα επίπεδα που καταγράφηκαν ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Επιπλέον, κατά τον έλεγχο του οχήματος βρέθηκαν 78 αναβολικά δισκία.

Η 48χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου αναμένεται να απολογηθεί.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ