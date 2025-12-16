Συνελήφθη 16χρονος γιος βουλευτή μετά από καταδίωξη στο Χαλάνδρι

Στη σύλληψη ανηλίκου, 16 ετών, προχώρησε η αστυνομία, μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, πρόκειται για γιο εν ενεργεία βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο ανήλικος οδηγούσε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της οικογένειάς του και δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών στο Χαλάνδρι, και συγκεκριμένα κοντά στη λεωφόρο Μεσογείων. Από εκεί και έπειτα ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 16χρονος φέρεται να κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο, ενώ παραβίασε και κόκκινο σηματοδότη. Τελικά, στην οδό Αποστολοπούλου, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα.

Συνολικά τέσσερις ανήλικοι επέβαιναν στο αυτοκίνητο: ο γιος του βουλευτή, που οδηγούσε, ένας 15χρονος συνοδηγός που είχε μαζί του κουζινομάχαιρο και ακόμη δύο ανήλικοι στα πίσω καθίσματα. Άπαντες συνελήφθησαν και ενημερώθηκαν οι γονείς τους. Στη συνέχεια, τα παιδιά αφέθηκαν ελεύθερα και έχει οριστεί δικάσιμος.