Συνέδριο για τις προκλήσεις που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στο χώρο της Υγείας

Η πρόσβαση, η αντιμετώπιση και γενικά οι εμπειρίες των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε υγειονομικούς χώρους θα βρεθούν στο επίκεντρο αυριανού συνεδρίου.

Στο συνέδριο, που φέρει τον τίτλο «Υγειονομική περίθαλψη και ευημερία των ΛΟΑΤΚΙ+: Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω στο χώρο της Υγείας» («LGBTI+ HEALTH CARE AND WELLBEING: LEAVING NO ONE BEHIND»), θα συμμετέχουν 27 ομιλητές από τις ΗΠΑ, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, το Μπαγκλαντές και την Ελλάδα.

Οι «ξεχωριστές υγειονομικές ανάγκες και προκλήσεις που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στο χώρο της Υγείας» θα βρεθούν στο επίκεντρο του τελικού συνεδρίου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INSIGHT, το οποίο «τρέχει» το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου, στην Αθήνα (Μεγάλη Αίθουσα του ΕΚΠΑ, στα Προπύλαια, 08:30-18:00).

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθήσουν «εμπεριστατωμένες συζητήσεις σχετικά με τις υγειονομικές ανισότητες που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τα βαθύτερα αίτιά τους, παρουσιάσεις σχετικά με τις τελευταίες έρευνες και ευρήματα στον τομέα της υγείας και της ευημερίας των ΛΟΑΤΚΙ+ και συνεδρίες που διερευνούν το ρόλο των επαγγελματιών υγείας και των εκπαιδευτικών στην προώθηση της συμμετοχικότητας και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Μεταξύ των κύριων ομιλητών, οι οποίοι θα μοιραστούν τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ιδέες τους είναι ο διάσημος ψυχιατρικός επιδημιολόγος, συγγραφέας και καθηγητής σε θέματα δημόσιας πολιτικής και δικαίου σεξουαλικού προσανατολισμού στο Ινστιτούτο Williams του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Λος Άντζελες, των ΗΠΑ (UCLA), Ilan Meyer, και η καθηγήτρια Σπουδών Φύλου και Κοινωνικής Δικαιοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, Aideen Quilty.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Meyer είναι «πρωτοπόρος στην ανάπτυξη του μοντέλου του στρες των μειονοτήτων, το οποίο έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση των ανισοτήτων που βιώνει ο ΛΟΑΤΚΙ+ πληθυσμός και το έργο του έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση πολιτικών που προωθούν το δικαίωμα στην οικογένεια για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα». Και η κ. Quilty εκτέλεσε «πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα που επικεντρώθηκε σε ΛΟΑΤΚΙ+ άστεγους νέους στην Ιρλανδία και, προσφάτως, εξασφάλισε ένα νέο διακρατικό ερευνητικό έργο με στόχο την ανάπτυξη δείκτη ένταξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη».

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ