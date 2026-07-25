Συνδρομή εναέριων μέσων της Ελλάδας στην Ισπανία: Αναχώρησαν δύο Canadair για τη μάχη με τις πυρκαγιές

Η Ελλάδα απέστειλε σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 της 113 Πτέρυγας Μάχης για την υποστήριξη της Ισπανίας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Η αποστολή των πυροσβεστικών αεροσκαφών έγινε στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφεραν στρατιωτικές πηγές, παράλληλα, διατίθεται ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J της 112 Πτέρυγας Μάχης για τη μεταφορά του απαιτούμενου προσωπικού και υλικών, προς υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Τα αεροσκάφη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να αφιχθούν στην αεροπορική βάση Torrejón της Ισπανίας σήμερα το απόγευμα.

Τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη αναχώρησαν για Ισπανία

Τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL - 415, αναχώρησαν για την Ισπανία εντός της ημέρας στο πλαίσιο της εναέριας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν την Ισπανία.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 αναχώρησαν χθες από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, πραγματοποίησαν ενδιάμεση προσγείωση στο Άκτιο, καθώς δεν κατέστη δυνατή η απευθείας μετάβασή τους. Σήμερα αναχώρησαν από το Άκτιο και προσγειώθηκαν στη Σαρδηνία της Ιταλίας για ανεφοδιασμό.

Πριν απο λίγο, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, απογειώθηκαν προκειμένου να συνεχίσουν την πτήση τους προς την Ισπανία, συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή προσπάθεια αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τις χώρες που δοκιμάζονται από φυσικές καταστροφές.

Τέλος, σημειώνεται ότι η αποστολή των εναέριων μέσων πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), κατόπιν σχετικού αιτήματος των Ισπανικών αρχών προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ