Συνάντηση γνωριμίας Μητσοτάκη - Γκιλφόιλ στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη είχε σήμερα συνάντηση γνωριμίας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία έχει διοριστεί νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Η Γκιλφόιλ αναμένεται να ορκιστεί τη Δευτέρα και να φτάσει στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου, αναλαμβάνοντας και επισήμως τα καθήκοντά της.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός συμμετείχε επίσης σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna, με θέμα τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AEGGIS (Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit), η οποία στοχεύει στη στρατηγική σύγκλιση Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πολιτική, εμπορική και ενεργειακή γέφυρα ανάμεσα στην Ινδία, τα κράτη του Κόλπου και την Ευρώπη. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η χώρα προσφέρεται ως ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις από τον αραβικό κόσμο, ενισχύοντας τον ρόλο της ως κόμβου διασύνδεσης στην ευρύτερη περιοχή.