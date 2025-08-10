Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 10 Αυγούστου στο λιμάνι του Πειραιά, όταν άνδρας εντοπίστηκε να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του στην πύλη Ε10.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ιδιώτης που βρισκόταν στην περιοχή αντιλήφθηκε το σώμα στη θάλασσα και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στελέχη του Λιμενικού έσπευσαν στο σημείο και ανέσυραν τον άνδρα, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Πρόκειται για ηλικιωμένο, του οποίου τα στοιχεία ταυτότητας δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο νερό παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

