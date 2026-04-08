Συναγερμός στην Ομόνοια για ύποπτα αντικείμενα - Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αλκίφρονος

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI

Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκαν το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης οι αρχές, μετά από αναφορά για ύποπτα αντικείμενα στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην περιοχή της Ομόνοιας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα αντικείμενα βρέθηκαν μπροστά από κτίριο όπου στο παρελθόν στεγαζόταν το ΣΔΟΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για δύο χαρτοφύλακες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποιείται έλεγχος, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου.

Η κυκλοφορία στην οδό Αλκίφρονος έχει διακοπεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

