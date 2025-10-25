Συναγερμός στη Νέα Ιωνία: Εξαφανίστηκε 8χρονος

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας για την εξαφάνιση και συγκεκριμένα γονική αρπαγή του Ναντάφ Ριάντ, ηλικίας 8 ετών από τη Νέα Ιωνία την Παρασκευή (24.10.2025). Το περιστατικό έκανε γνωστό το «Χαμόγελο του Παιδιού», με ανακοίνωσή του.

Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού», την Παρασκευή περίπου στις 12 το μεσημέρι εξαφανίστηκε από τη Νέα Ιωνία Αττικής, ο 8χρονος Ναντάφ Ριάντ.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο ανήλικος πιθανόν να συνοδεύεται από τη μητέρα του.

Ο Ναντάφ Ριάντ έχει ύψος 1,10μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Τη στιγμή που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν βερμούδα, κόκκινη ζακέτα και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.