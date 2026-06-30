Συναγερμός στα Πετράλωνα από κατάρρευση πολυκατοικίας

Κατάρρευση πολυκατοικίας σημειώθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν μεταβεί στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνες.

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν αναφορές για μια εγκλωβισμένη ενώ άλλα τρία άτομα κατάφεραν να βγουν καθώς η κατάρρευση της πολυκατοικίας έγινε τμηματικά.

Το κτίριο ήταν τεσσάρων ορόφων, αποτελούμενο από 7 διαμερίσματα.

Οι έρευνες των διασωστικών συνεργείων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εικόνες από το σημείο μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα:

Φωτ. Εurokinissi

Φωτ. Εurokinissi

Φωτ. Εurokinissi

Φωτ. Εurokinissi

Φωτ. Εurokinissi

Με πληροφορίες από ΕΡΤ