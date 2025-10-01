Συναγερμός για κακοκαιρία: Ενεργοποιήθηκε το 112 σε Ιόνιο και Πελοπόννησο

Συναγερμό έχει σημάνει η Πολιτική Προστασία ενόψει της νέας κακοκαιρίας, η οποία σύμφωνα με τις προβλέψεις θα πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ήδη έντονα φαινόμενα καταιγίδων κινούνται προς τα Ιόνια νησιά, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112. Στα μηνύματα που εστάλησαν στους κατοίκους γίνεται λόγος για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες από το βράδυ της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, ενώ ζητείται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και αυστηρή τήρηση των οδηγιών των Αρχών.

Παράλληλα, νέα ειδοποίηση μέσω 112 εστάλη για τις περιοχές Αχαΐας, Ηλείας και Μεσσηνίας, όπου τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις πρωινές έως και τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης.