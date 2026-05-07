Συναγερμός για 15χρονη που έπεσε στον Ισθμό Κορίνθου από ύψος 50 μέτρων

Η ανήλικη κατάφερε να βγει μόνη της από το νερό, ενώ στο σημείο έσπευσαν περαστικοί προκειμένου να τη βοηθήσουν

The LiFO team
Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Διώρυγας της Κορίνθου μετά τον τραυματισμό 15χρονης, η οποία έπεσε από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η ανήλικη κατέληξε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ισθμός Κορίνθου: Η 15χρονη βγήκε μόνη της από το νερό

Η ίδια κατάφερε να βγει μόνη της από το νερό, ενώ στο σημείο έσπευσαν περαστικοί προκειμένου να τη βοηθήσουν μέχρι την άφιξη των Αρχών και των διασωστικών δυνάμεων.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικών εξετάσεων.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διακομιστεί σε νοσοκομείο παίδων στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση της κατάστασής της.

