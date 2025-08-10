Συναγερμός ανοιχτά της Σύρου: SOS από ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες

Σήμα SOS εξέπεμψε το απόγευμα της Κυριακής ιστιοφόρο που έπλεε ανοιχτά της Σύρου, με δύο άτομα να επιβαίνουν σε αυτό.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, στην οποία επί του παρόντος συμμετέχουν ελικόπτερο Super Puma, το επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Delos, δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των διασωστών.

Το Blue Star Delos έλαβε εντολή να πλεύσει κοντά στο σημείο του περιστατικού, προκειμένου να συνδράμει εφόσον χρειαστεί. Παράλληλα, τα δύο ρυμουλκά και το ιδιωτικό σκάφος κινούνται συντονισμένα υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σε σχετική ανακοίνωση, το Λιμενικό αναφέρει: «Υπό τον συντονισμό ΕΣΚΕΔ σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 2 επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικών μιλίων νότια της Ρήνειας. Στο σημείο βρίσκονται 1 παραπλέον, 1 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδουν δύο ρυμουλκά και 1 σκάφος της ΕΟΔ. Βοριάδες 6-7 Μποφόρ».