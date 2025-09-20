Συμπλοκή νεαρών στο Ρέθυμνο - 18χρονος λιποθύμησε μετά από χτύπημα σε βιτρίνα

Ένα ακόμη επεισόδιο βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο παλιό λιμάνι του Ρεθύμνου, στην τουριστική ζώνη με τα μπαρ που προσελκύει καθημερινά νεαρό κόσμο.

Λίγο πριν τις 5, ομάδα 18χρονων συνεπλάκη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας νεαρός, περιστατικό που κατέγραψε σε βίντεο η κάτοικος της περιοχής Ευαγγελία Παναγιωτάκη.

Στο υλικό διακρίνονται νεαροί να ανταλλάσσουν χτυπήματα. Ένας από αυτούς φαίνεται να κλοτσά συνομήλικό του στα γεννητικά όργανα, ενώ σε άλλο σημείο νεαρός πέφτει με το κεφάλι σε βιτρίνα και χάνει για λίγο τις αισθήσεις του. Το επεισόδιο έληξε με την άφιξη τριών περιπολικών και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Η κ. Παναγιωτάκη περιέγραψε στο protothema.gr μια κατάσταση που, όπως λέει, επαναλαμβάνεται συχνά: «Κάθε βράδυ βγαίνουν παιδιά μεθυσμένα, σπάνε βιτρίνες, γίνονται επεισόδια. Χρειάζονται έλεγχοι και περισσότερη αστυνόμευση, αλλιώς φοβάμαι ότι θα υπάρξουν κι άλλα θύματα».

Το παλιό λιμάνι έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές, με πιο χαρακτηριστική υπόθεση εκείνη του φοιτητή Χορευτάκη, που είχε δεχθεί επίθεση σε ανάλογες συνθήκες. Κάτοικοι και καταστηματάρχες μιλούν για φαινόμενο που παραμένει σε εξέλιξη, με ανήλικους να καταναλώνουν αλκοόλ ανεξέλεγκτα και να καταλήγουν συχνά σε νοσοκομεία ή αστυνομικά τμήματα.

Με πληροφορίες από Neakriti.gr