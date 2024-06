Σύμη: Συντετριμμένη η σύζυγος του παρουσιαστή του BBC - «Έχασα τον υπέροχο, αστείο, ευγενικό σύζυγό μου»

Η σύζυγος του Βρετανού παρουσιαστή Μάικλ Μόσλι δηλώνει συντετριμμένη μετά την ανεύρεση της σορού του, έπειτα από τέσσερις ημέρες αναζήτησης στο νησί της Σύμης.

«Μας έχει συγκλονίσει ο χαμός του Μάικλ, του υπέροχου, αστείου, ευγενικού και λαμπρού συζύγου μου», ανέφερε η Δρ Κλερ Μπέιλι Μόσλι σε δήλωσή της, σύμφωνα με το BBC.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο σύζυγός της πήρε λάθος δρόμο και κατέρρευσε. Ο 67χρονος εξαφανίστηκε την Τετάρτη, αφού ξεκίνησε για περίπατο από την παραλία του Αγίου Νικολάου.

«Αγαπούσαμε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ και ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι μαζί. Είμαι απίστευτα περήφανη για τα παιδιά μας, την ανθεκτικότητα και την υποστήριξή τους τις τελευταίες ημέρες. Η οικογένειά μου και εγώ παρηγορηθήκαμε πάρα πολύ από την έκρηξη αγάπης από ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Είναι σαφές ότι ο Μάικλ σήμαινε πάρα πολλά για πολλούς από εσάς. Μας παρηγορεί το γεγονός ότι παραλίγο να τα καταφέρει. Έκανε μια απίστευτη ανάβαση, πήρε τη λάθος διαδρομή και κατέρρευσε εκεί όπου δεν μπορούσε να τον δει εύκολα η εκτεταμένη ομάδα έρευνας» επισήμανε η Δρ Κλερ Μπέιλι Μόσλι.

«Ο Μάικλ ήταν ένας περιπετειώδης άνθρωπος, είναι μέρος αυτού που τον έκανε τόσο ξεχωριστό. Είμαστε τόσο ευγνώμονες στους εξαιρετικούς ανθρώπους στη Σύμη που εργάστηκαν ακούραστα για να βοηθήσουν στην ανεύρεσή του. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους στο νησί, που δεν είχαν καν ακούσει για τον Μάικλ, δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να τους ζητηθεί. Είμαστε επίσης πολύ ευγνώμονες στον Τύπο που μας αντιμετώπισε με μεγάλο σεβασμό. Αισθάνομαι τόσο τυχερή που έχω τα παιδιά μας και τους καταπληκτικούς μου φίλους. Πάνω απ’ όλα, νιώθω τόσο τυχερή που είχα αυτή τη ζωή με τον Μάικλ. Σας ευχαριστώ όλους» κατέληξε.

Πού βρέθηκε η σορός του Μάικλ Μόσλι

Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε βραχώδη περιοχή και σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από τη θάλασσα, στην παραλία Αγίας Μαρίνας, όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία. Δίπλα του βρέθηκε η ομπρέλα που κρατούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε, ενώ στο χέρι του φορούσε ένα ψηφιακό ρολόι. Επιπλέον, ο Μόσλι ήταν ανάσκελα, με το αριστερό χέρι στο στήθος.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες με τους πρώτους αστυνομικούς που φτάνουν στο σημείο, οι οποίοι κρατούν τη μύτη τους, λόγω της έντονης μυρωδιάς.

Ο Μόσλι, γνωστός για τις εμφανίσεις του στο The One Show και στο This Morning, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στα βορειοανατολικά του νησιού την Τετάρτη. Η σύζυγος του Μόσλι κλήθηκε χθες να δώσει συμπληρωματική κατάθεση στις Αρχές. Όπως είπε στους αστυνομικούς που τη ρώτησαν, ο Μόσλι όταν εξαφανίστηκε κρατούσε μια ομπρέλα, ενώ είχε μαζί του και μια τσάντα, που περιείχε το πορτοφόλι του, νερό και ένα ρολόι.