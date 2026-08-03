Σώοι είναι επτά τουρίστες από την Γερμανία, των οποίων το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε στα ανοιχτά της Σύμης. Παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός άνδρα που αγνοείται.

Από τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης εντοπίστηκαν, οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Ένας άνδρας και μία γυναίκα ήταν οι πρώτοι που εντοπίστηκαν, καθώς κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη. Έπειτα ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Με τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) οι έρευνες συνεχίζονται από ένα περιπολικό ανοικτής θαλάσσης, ένα πλωτό του Λιμενικού Σώματος και ένα αεροσκάφος. Στην περιοχή πνέουν δυτικοί / νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 4 Μποφόρ.

Σύμη: Γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας και στη συνέχεια εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος.

Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

Σημειώνεται ότι, οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, ενός άνδρα. Από τις πρωινές ώρες στην περιοχή επιχειρούσαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, εντοπίζοντας τελικά και τον τελευταίο αγνοούμενο.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ

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