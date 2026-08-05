Σύμη: Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε κοντά στον όρμο Πανορμίτη

Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας στη Σύμη, κοντά στον όρμο Πανορμίτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σύμης, έπειτα από επιχείρηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η σορός παρελήφθη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και αναμένεται να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα που βρέθηκε νεκρός. Ωστόσο, η διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ