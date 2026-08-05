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Σύμη: Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος Γερμανός τουρίστας

Η σορός περισυλλέχθηκε από περιπολικό της Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκε στη Ρόδο, όπου η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου θα διενεργήσει τη νεκροψία-νεκροτομή

The LiFO team
The LiFO team
ΣΥΜΗ ΛΥΜΕΝΙΚΟ ΤΟΡΙΣΤΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχειου
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Στον αγνοούμενο Γερμανό τουρίστα ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Ο άτυχος άνδρας επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος μαζί με άλλα επτά άτομα, τα οποία διασώθηκαν, όταν το σκάφος παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή.

Η σορός περισυλλέχθηκε από περιπολικό της Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκε στη Ρόδο, όπου η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου θα διενεργήσει τη νεκροψία-νεκροτομή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος για το περιστατικό

«Αναφορικά με τον εντοπισμό και διάσωση 7 αλλοδαπών επιβαινόντων Ι/Φ σκάφους και έρευνες προς εντοπισμό αγνοούμενου στη Σύμη, εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες σήμερα σορός, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης, η οποία αναγνωρίστηκε ως ο όγδοος αγνοούμενος επιβαίνων του Ι/Φ. Η σορός περισυλλέχθηκε από ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με έτερο Π.Λ.Σ. στη Ρόδο και ακολούθως στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου για διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

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