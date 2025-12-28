Σύλληψη γνωστού τράπερ στη Γλυφάδα: Πριν λίγες ημέρες είχε αρθεί η ηλεκτρονική του επιτήρηση

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση της σύλληψης του γνωστού τράπερ, στη Γλυφάδα.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου της ΕΛΑΣ σε κεντρικό σημείο της Γλυφάδας το απόγευμα του Σαββάτου, ο τράπερ επέβαινε σε πολυτελές αυτοκίνητο το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα και κατά τη διασταύρωση των στοιχείων του, διαπιστώθηκε πως το ΙΧ είχε κλαπεί πρόσφατα από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, μετά την αρχική πληροφορία ότι ο 25χρονος τελούσε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, καθώς είχε αποφυλακιστεί για υπόθεση απαγωγής, έγινε γνωστό ότι στις 12 Δεκεμβρίου του είχε αφαιρεθεί ο συγκεκριμένος περιοριστικός όρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο όρος αυτός είχε αντικατασταθεί με παρουσία σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του μουσικού με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και χρήση κλεμμένου οχήματος και τη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να απολογηθεί.