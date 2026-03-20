Σύλληψη γκαλερίστα στο Ελληνικό: Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία - «Οι πίνακες αποτελούν προσωπική περιουσία»

Σε επίσημη δήλωση προχώρησε η γκαλερί της οποίας συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, δίνοντας τη δική της απάντηση σχετικά με την έρευνα των αρχών που ξεκίνησε μετά από βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

Η εταιρεία αναφέρθηκε στα έργα τέχνης, αλλά και στο παλαιό Ευαγγέλιο που βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας.

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη.

Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων.».

Η σύλληψη του γκαλερίστα στο Ελληνικό

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) οδηγήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) ο γνωστός γκαλερίστας του Κολωνακίου, μετά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι αρχές σε αποθήκη του στο Ελληνικό.

Ο γκαλερίστας συνελήφθη μετά την έφοδο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε αποθήκη στο Ελληνικό, όπου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν 100 πλαστοί πίνακες.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο βρέθηκαν και 150 πίνακες, οι οποίοι είναι γνήσιοι αλλά ελέγχονται τα παραστατικά απόκτησής τους από τον γκαλερίστα του Κολωνακίου. Όπως έγινε γνωστό, η κινητοποίηση των αρχών προήλθε από βίντεο στα social media, όπου φαίνεται ο συλληφθείς να προσπαθεί να πουλήσει ένα Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα στην τιμή των 8 με 12.000 ευρώ.