Σύλληψη γκαλερίστα: Ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα άσκησε ο Εισαγγελέας 

Ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα άσκησε ο Εισαγγελέας εις βάρος του γκαλερίστα που συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη έπειτα από έφοδο αστυνομικών της Διεύρυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε αποθήκες της επιχείρησης του και πλέον έρχεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του αφορά κατηγορίες για:

υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα)

παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου

διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση (κακούργημα. Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατά εξακολούθηση (κακούργημα).

διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ' εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ' επάγγελμα (κακούργημα)

Δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος υπαλλήλου του γκαλερίστα, ο οποίος κατηγορείται για αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Σύλληψη γκαλερίστα: Το επίμαχο βίντεο με το «συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο»

Αφορμή για τη σύλληψη του γκαλερίστα, στάθηκε καταγγελία με αφορμή βίντεο που ανάρτησε ο κατηγορούμενος στο TikTok, για ένα βενετσιάνικο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο έθεσε προς πώληση για 8.000 ευρώ.

Στο επίμαχο βίντεο, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης γκαλερί φαίνεται να αναφέρει πως πρόκειται για «συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745 στη Βενετία, την περίοδο που Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Χρυσόστομος Νοταράς».

Από τη στιγμή που ισχύει η παλαιότητα του Ευαγγελίου, τότε το αντικείμενο υπάγεται στο νόμο περί αρχαιοτήτων καθώς είναι πριν από το 1821. Οι αστυνομικοί που έκαναν έφοδο σε αποθήκες του, φαίνεται πως εντόπισαν μεγάλο αριθμό πινάκων ζωγραφικής, κάποιοι εκ των οποίων φαίνεται να είναι πλαστοί. Η εταιρία του κατηγορούμενου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει πως το Ευαγγέλιο παραδόθηκε στις αρχές έτσι ώστε να ελεγχθεί η γνησιότητα του. Όσο για τους πίνακες, τονίζει πως ανήκουν στην προσωπική περιουσία του ιδιοκτήτη της γκαλερί και δεν πρόκειται για αντικείμενα πώλησης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤnews