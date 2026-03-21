Σύλληψη γκαλερίστα: «Είδα τα σκουλαρίκια που μου είχαν κλέψει σε εκπομπή του», δηλώνει η Λόλα Νταϊφά

Τα σκουλαρίκια που της είχαν κλέψει αναγνώρισε η Λόλα Νταϊφά σε ζωντανή εκπομπή του γνωστού γκαλερίστα, που συνελήφθη εχθές έπειτα από έρευνα των Αρχών σχετικά με την πώληση ενός Ευαγγελίου που χρονολογείται στον 18ο αιώνα.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν εκατοντάδες πίνακες ζωγραφικής, πέντε αμφορείς, δύο βυζαντινές εικόνες, καθώς και το Ευαγγέλιο του 1745, το οποίο αποτέλεσε την αφετηρία της αστυνομικής διερεύνησης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η Λόλα Νταϊφά περιέγραψε αρχικά πώς έγινε η κλοπή των κοσμημάτων της. Σύμφωνα με την ίδια όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας μπήκε στο σπίτι της με το πρόσχημα ηλεκτρολογικών εργασιών.

«Ήταν περιποιημένος, μιλούσε πολύ καλά ελληνικά και θεώρησα ότι ήταν επαγγελματίας. Ήταν μια δύσκολη ημέρα για μένα και τον άφησα να μπει για να δω τι θέλει», ανέφερε.

Στη συνέχεια διαπίστωσε ότι έλειπαν κοσμήματα, ενώ - όπως προέκυψε αργότερα από την έρευνα - στο σπίτι είχαν εισέλθει και άλλα δύο άτομα, χωρίς να το αντιληφθεί.

Μήνες μετά, εντόπισε τα σκουλαρίκια της να δημοπρατούνται στην τηλεόραση.

«Τα είδα να βγαίνουν σε πλειστηριασμό και απευθύνθηκα στον κύριο Τσαγκαράκη, χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα», σημείωσε.

«Ήθελα να δω μέχρι πού θα παει»

Όπως εξήγησε, ήταν βέβαιη ότι πρόκειται για τα δικά της κοσμήματα, καθώς είχαν κατασκευαστεί αποκλειστικά για εκείνη, βάσει δικού της σχεδίου.

«Το σχέδιο το είχα φτιάξει εγώ για τα σκουλαρίκια. Μπορεί να έχει βγει στην ίδια εκπομπή και ένα μονόπετρο που ήταν δικό μου, αλλά δε μπορώ να το πω γιατί μονόπετρα υπάρχουν χιλιάδες. Για τα σκουλαρίκια, το σχέδιο το είχα φτιάξει εγώ και το είχα δώσει στον χρυσοχόο να τα φτιάξει. Πρέπει να είχαν περάσει 6 μήνες με ένα χρόνο από την ημέρα που μου πήραν τα κοσμήματα, όταν τα είδα στη τηλεόραση».



Και συνέχισε: «Την πρώτη φορά που τα είδα πήγα στην αστυνομία και το κατήγγειλα. Πήγε η αστυνομία στο κατάστημα του χρυσοχόου και είπε ότι ήταν δικά του και τα είχε φτιάξει αποκλειστικά για εμένα και έτσι τα σκουλαρίκια τα είχε η Αστυνομία. Αυτό έπρεπε να πάρει το δρόμο του δικαστικά. Μετά από αρκετό καιρό, φαίνεται ότι μπερδεύτηκαν και έβαλαν ξανά τα σκουλαρίκια μου για πλειστηριασμό. Τότε πήρα και έκανα προσφορά, ήθελα να δω μέχρι πού θα πάει. Έκανα προσφορά μέχρι και 1.000 ευρώ. Την επόμενη ημέρα με πήραν και μου είπαν να μην πάω να τα παραλάβω γιατί τα πήρε η αστυνομία».