Σύλληψη on air αγρότη που συμμετείχε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λιβαδειά

Σε μια πρωτοφανή εξέλιξη, αστυνομικοί συνέλαβαν ζωντανά στον αέρα τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκά Βούλγαρη, την ώρα που μιλούσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό για τα γεγονότα της χθεσινής διαμαρτυρίας των αγροτών στη Βοιωτία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λιβαδειά, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης Βοιωτίας από κυβερνητικό κλιμάκιο. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης σημειώθηκαν εντάσεις και επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις, όταν αγρότες προσπάθησαν να προσεγγίσουν τον χώρο της εκδήλωσης για να επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη του κ. Βούλγαρη σχετίζεται με τα επεισόδια αυτά, ωστόσο τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί επισήμως από την Αστυνομία. Συνάδελφοί του κάνουν λόγο για αδικαιολόγητη στοχοποίηση, υποστηρίζοντας ότι «η σύλληψη ενός ανθρώπου που μιλούσε δημόσια και ειρηνικά για τα αιτήματα των αγροτών είναι αυθαίρετη και εξοργιστική».

Λίγη ώρα μετά τη σύλληψη, αγρότες από όλη τη Βοιωτία συγκεντρώθηκαν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Λιβαδειάς, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση του συναδέλφου τους. Η ένταση παραμένει υψηλή, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων και δημοτικοί παράγοντες για να διαμεσολαβήσουν.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι «ο Λουκάς δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να εκφράσει την αγωνία των παραγωγών που βλέπουν τα χωράφια τους να ρημάζουν. Η εικόνα της σύλληψής του on air είναι ντροπή».

Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει εκδώσει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση για τους λόγους της προσαγωγής και αν αυτή θα μετατραπεί σε σύλληψη με κατηγορίες, ενώ οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας μέχρι να αφεθεί ελεύθερος.



