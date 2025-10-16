Σύλληψη 22χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» που μετέφερε κοκαΐνη με τη μέθοδο της κατάποσης

Ένας 22χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (15 Οκτωβρίου 2025) στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς επιχείρησε να εισάγει στη χώρα περίπου 840 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία είχε καταπιεί σε μορφή αυτοσχέδιων συσκευασιών.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών μέσω αεροπορικών δρομολογίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 22χρονος —μέλος διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης— είχε ταξιδέψει από χώρα του εξωτερικού και μετέφερε 72 ωοειδείς αυτοσχέδιες κάψουλες, τις οποίες είχε καταπιεί προκειμένου να περάσει απαρατήρητος από τους ελέγχους ασφαλείας. Οι συσκευασίες περιείχαν συνολικά 840 γραμμάρια κοκαΐνης.

Κατά την προσαγωγή του εντοπίστηκαν επίσης 560 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία κατασχέθηκαν ως πειστήρια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι οι έλεγχοι στο αεροδρόμιο συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς η μέθοδος της κατάποσης παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες αλλά και συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές μεταφοράς ναρκωτικών από διεθνή κυκλώματα.