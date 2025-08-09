Συλλήψεις για τη φωτιά στην Κερατέα – Αναζητείται διευθυντικό στέλεχος τοπικού παραρτήματος

Δύο τεχνικοί συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κερατέα, ενώ οι Αρχές αναζητούν και διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος. Οι κατηγορίες αφορούν παραλείψεις στη συντήρηση των κολωνών ηλεκτροδότησης, οι οποίες φέρονται να οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφής.

Η φωτιά, που επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της ανατολικής Αττικής, βρίσκεται πλέον σε ύφεση, ωστόσο ο απολογισμός είναι βαρύς: ένας 76χρονος έχασε τη ζωή του και καταγράφηκαν μεγάλες ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, όπου φαίνεται κολώνα ηλεκτροδότησης με κομμένο καλώδιο. Το υλικό εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να δείχνει τη στιγμή που προκλήθηκαν σπινθήρες και άναψε η φωτιά. Το επίμαχο σημείο βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από την κατοικία όπου βρέθηκε νεκρός ο ηλικιωμένος άνδρας.

Οι εισαγγελικές και πυροσβεστικές αρχές αναλύουν το βίντεο, ελέγχοντας αν πρόκειται για προβληματικό σημείο του δικτύου, και συγκρίνουν τον χρόνο του υλικού με τις πρώτες αναφορές εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και με μαρτυρίες κατοίκων.



