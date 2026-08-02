Συλλήψεις για φωτιές σε όλη τη χώρα – Στο μικροσκόπιο ΔΕΔΔΗΕ, ΧΥΤΑ και αγροτικές εργασίες

Τριάντα τρεις συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών πραγματοποιήθηκαν μέσα σε πέντε ημέρες, από τις 29 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από αυτές, οι 30 αφορούσαν εμπρησμό από αμέλεια και οι τρεις εμπρησμό από πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 70.138,48 ευρώ.

Μεταξύ των υποθέσεων που διερευνώνται περιλαμβάνονται οι μεγάλες φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο, Αργολίδα, Βοιωτία και Κεφαλονιά.

Σύλληψη στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο

Για την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 29 Ιουλίου στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, οι έρευνες των αρμόδιων ανακριτικών κλιμακίων προσδιόρισαν ως σημείο έναρξης αγωγό του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετά τις αυτοψίες και την αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο αρμόδιος υπεύθυνος του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή του Ρεθύμνου, με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια.

Στη διερεύνηση συμμετείχαν το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου και εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Τέσσερις συλλήψεις για τη φωτιά στον ΧΥΤΑ Πάρου

Στην Πάρο, οι Αρχές προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουλίου στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και επεκτάθηκε σε γειτονική έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ένας δημοτικός υπάλληλος που εργαζόταν ως οδηγός απορριμματοφόρου.

Η έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς πραγματοποιήθηκε από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο των Κυκλάδων, έπειτα από εντολή της ΔΑΕΕ.

Στο Φίχτι Αργολίδας, ζευγάρι αγροτών φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά της 31ης Ιουλίου κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα, στον οποίο είχε προσαρμοστεί καταστροφέας.

Μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, οι δύο αγρότες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Από γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η φωτιά στη Βοιωτία

Για την πυρκαγιά στη Βοιωτία, η οποία εκδηλώθηκε κοντά σε αιολικό πάρκο, οι έρευνες δεν έδειξαν ως αιτία τις ανεμογεννήτριες ή κάποια εγκατάσταση του πάρκου.

Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες. Μέσω της συγκεκριμένης γραμμής διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο η ενέργεια που παράγει το αιολικό πάρκο.

Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί φωτιά και στα τέλη Ιουνίου.

Οι υπόλοιπες συλλήψεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, εργασίες με τροχό από τις οποίες προκλήθηκαν πυρκαγιές, καθώς και παραβιάσεις των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας.

Οι παραβάσεις καταγράφηκαν σε ημέρες κατά τις οποίες ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός ή ακραίος.

Σύλληψη για εμπρησμό από πρόθεση στην Κεφαλονιά

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουν οι Αρχές στην πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου 1ης Αυγούστου στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ένας άνδρας φέρεται να έβαλε τη φωτιά σκόπιμα, χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περισσότερα από 6.000 στρέμματα, ενώ η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για υπόθεση πυρκαγιάς το 2014. Είχε καταδικαστεί και είχε εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις.

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν αναπτυχθεί σε όλες τις σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ άλλων στο Ρέθυμνο, την Αργολίδα και τη Βοιωτία.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αυτοψίες, συλλογή στοιχείων και εξέταση των πιθανών αιτιών εκδήλωσης κάθε πυρκαγιάς.



