Συλλαλητήρια για τα Τέμπη: Φοιτητές και μαθητές στους δρόμους - Ξαναέγραψαν τα ονόματα στον Άγνωστο Στρατιώτη

Μαθητές και φοιτητές πραγματοποίησαν σήμερα συλλαλητήρια σε κεντρικά σημεία της Ελλάδας, για τα τρία χρόνια που συμπληρώνονται από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Με πανό που έφεραν συνθήματα για την απόδοση δικαιοσύνης, πλήθος μαθητών και φοιτητών συγκεντρώθηκαν σε κεντρικά σημεία από όλη την Ελλάδα.

Με κόκκινη μπογιά έγραψαν ξανά τα ονόματα των 57 νεκρών των Τεμπών μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη ενώ υπήρξε μικρή ένταση στην πορεία μαθητών και φοιτητών καθώς πέταξαν κόκκινη μπογιά στο υπουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου.

Επιπλέον, έχει γίνει η σύλληψη ενός ανηλίκου, επάνω στον οποίο φέρεται να βρέθηκε μαχαίρι, ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί και προσαγωγές.

Τέμπη: Το συλλαλητήριο στην Αθήνα - Η πορεία και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στην Αθήνα, από τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, πλήθος μαθητών και φοιτητών συγκεντρώθηκε στα Προπύλαια πριν την πορεία προς την πλατεία Συντάγματος. Στην Αθήνα η οδός Πανεπιστημίου παραμένει κλειστή μέχρι το πέρας των συγκεντρώσεων. Παράλληλα, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» παραμένει κλειστός από τις 10 το πρωί, με τους συρμούς να διέρχονται από το «Πανεπιστήμιο» χωρίς στάση.

Την ίδια ώρα πραγματοποιήθηκαν καταλήψεις σε σχολεία της Αθήνας, ώστε οι μαθητές να λάβουν μέρος στις κινητοποιήσεις. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και οι εκπαιδευτικοί, με την ΟΛΜΕ (Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) να έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 10:00 μέχρι τις 14:00.

Παράλληλα, έχει ήδη οριστεί νέο κάλεσμα για το ερχόμενο Σάββατο στο Σύνταγμα, όπου μαθητές και φοιτητές θα δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση που οργανώνουν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, εργατικά κέντρα, σωματεία και άλλοι φορείς.

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Τέμπη: Το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί στο άγαλμα Βενιζέλου, με τους συμμετέχοντες να κατευθύνονται στη συνέχεια προς το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

Συγκεκριμένα, κρατώντας πανό με συνθήματα, που μεταξύ άλλων έγραφαν «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές και εμείς ανθρώπινες ζωές», μαθητές και φοιτητές προετοιμάστηκαν για την πορεία. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είκοσι σχολεία καθώς και πέντε σχολές του ΑΠΘ τελούν υπό κατάληψη στη Θεσσαλονίκη.

Στην πόλη έχουν προγραμματιστεί δύο διαφορετικές εκδηλώσεις μνήμης για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να μετρά 13 φοιτητές ανάμεσά τους.

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. thebest.gr

Τέμπη: Το συλλαλητήριο στην Πάτρα

Στην Πάτρα, το μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο άρχισε στις 11:00 το πρωί από την πλατεία Γεωργίου, με αντίστοιχα αιτήματα για δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών.

Το επόμενο συλλαλητήριο για τα Τέμπη στην Πάτρα, είναι προγραμματισμένο για το πρωί του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων και οργανώσεων.

Φωτ. thebest.gr

Τέμπη: Συλλαλητήρια στη Λάρισα

Η μαθητική και φοιτητική κοινότητα της Λάρισας έδωσε το «παρών» στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης, ζητώντας δικαίωση για τα θύματα και τους τραυματίες απαιτώντας δικαιοσύνη για τα Τέμπη. «Δεν έχω οξυγόνο» και η «ανάγκη για κέρδη φέρνει νέα Τέμπη» ήταν μερικά από τα συνθήματα που έφεραν τα πανό.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 12:00 και ακολούθησε πορεία από κεντρικά σημεία της πόλης, με τους συμμετέχοντες να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τη νέα κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στην οποία θα λάβουν μέρος και αρκετές άλλες συλλογικότητες.

Τέμπη: Μαζικές κινητοποιήσεις σε Ηράκλειο και Χανιά

Με πορείες στο κέντρο της πόλης και καταλήψεις σχολείων, μαθητές στο Ηράκλειο έλαβαν μέρος στις κινητοποιήσεις για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Ηρακλείου, μαθητές από γυμνάσια, λύκεια και ΕΠΑΛ συγκεντρώθηκαν λίγο μετά τις 10:00 το πρωί στην πλατεία Ελευθερίας.

Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ ανανέωσαν το ραντεβού τους για το ερχόμενο Σάββατο, ανήμερα της επετείου, στις 12:00 το μεσημέρι, ξανά στην πλατεία Ελευθερίας.

Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στα Χανιά, όπου μαθητές και φοιτητές συγκεντρώθηκαν στις 10:00 το πρωί στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς και στη συνέχεια προχώρησαν σε πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα.

Τέμπη: Συλλαλητήριο και στις Σέρρες

Στις Σέρρες, φοιτητές από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών έλαβαν μέρος στη σημερινή μαθητική και φοιτητική συγκέντρωση για τα θύματα των Τεμπών και τις οικογένειές τους.

Πραγματοποιήθηκε πορεία σε κεντρικά σημεία της πόλης ενώ εκτός από το σημερινό συλλαλητήριο, ανανεώνεται το ραντεβού των συγκεντρωμένων για το Σάββατο στις 12:00.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ