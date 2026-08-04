Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Τι αναφέρει συγγενικό πρόσωπο του Βρετανού χειριστή που διασώθηκε

Η οικογένεια του Βρετανού χειριστή, ο οποίος επέζησε από τη σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα ενώ επιχειρούσαν για την κατάσβεση φωτιάς, περιέγραψε τη «θαυματουργή» διαφυγή του λίγα δευτερόλεπτα πριν το ελικόπτερο τυλιχθεί στις φλόγες.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής.

Ο 48χρονος Άντριου Χάτσινσον, ο οποίος είναι εναέριος πυροσβέστης και ιδιοκτήτης εταιρείας ελικοπτέρων στο Νόρθαλερτον του Γιορκσάιρ, βρισκόταν στην Ελλάδα για να βοηθήσει στη μάχη κατά των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα.

Μιλώντας στην εφημερίδα The Times, ο θείος του, Μάικλ Χάτσινσον, χαρακτήρισε την επιβίωση του ανιψιού του «θαυματουργή», προσθέτοντας: «Δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι πιλότοι που θα μπορούσαν να προσγειώσουν αυτό το ελικόπτερο χωρίς τους έλικες».

«Βγήκαν ακριβώς πριν εκραγεί το ελικόπτερο»

Βίντεο από τη σύγκρουση φαίνεται να δείχνει ένα ελικόπτερο Bell να ανυψώνεται κάτω από ένα άλλο, πριν χτυπήσει τους έλικες του δεύτερου. Το ένα αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες και έπεσε σε χαράδρα, ενώ το άλλο άρχισε να χάνει γρήγορα ύψος.

Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Χάτσινσον εκτιμάται ότι συνετρίβη σε πυκνή δασική περιοχή. Ο ίδιος είπε στην οικογένειά του ότι κατάφερε, μαζί με τον Έλληνα συντονιστή της Πυροσβεστικής που ταξίδευε μαζί του, να βγει από το ελικόπτερο πριν αυτό πάρει φωτιά.

Ο θείος του δήλωσε: «Έπεσε άσχημα μέσα στο δάσος και κατάφερε να βγει την τελευταία στιγμή. Το κινητό του κάηκε ολοσχερώς. Το άφησε πίσω. Εκείνος και ο αξιωματικός που ήταν μαζί του βγήκαν ακριβώς πριν εκραγεί το ελικόπτερο».

Ο έμπειρος πιλότος και πατέρας τριών παιδιών αναρρώνει μετά από χειρουργική επέμβαση στην Αθήνα, καθώς υπέστη τραυματισμό στην πλάτη. Αναμένεται να μεταφερθεί αεροπορικώς πίσω στη Βρετανία σύντομα.

Ο 74χρονος Μάικλ Χάτσινσον ανέφερε: «Ήμουν μαζί του κάποτε όταν μάθαινε και έκανε αυτοπεριστροφή [όπου ένα ελικόπτερο προσγειώνεται χωρίς ισχύ από τον κινητήρα]. Μου είπε: 'Θα κλείσω απλώς τον κινητήρα'. Είπα 'τι;'. Και κατέβηκε και το προσγείωσε χωρίς κινητήρα».

«Πετάει ελικόπτερα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πραγματικά πολύ προσεκτικός άνθρωπος. Ξέρει τι κάνει», τόνισε.

Ο Χάτσινσον έχει περάσει χρόνια πραγματοποιώντας εξειδικευμένες αποστολές με ελικόπτερα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων κατάσβεσης πυρκαγιών, αλλά και αποστολών σε κατασκευές και διασώσεις.

Ο θείος του είπε: «Του έχουν τοποθετήσει πλάκες και βίδες στη σπονδυλική στήλη. Νομίζω ότι θα τον μεταφέρουν σύντομα αεροπορικώς στο σπίτι».

Ο Χάτσινσον, που προέρχεται από οικογένεια αγροτών, έμαθε μόνος του να πετάει, αφού αποφάσισε απροσδόκητα να ακολουθήσει καριέρα στην αεροπορία. Ο θείος του θυμήθηκε τη στιγμή που του ανακοίνωσε ότι θα πήγαινε στο Λονδίνο για ιατρικές εξετάσεις.

«Νόμιζα ότι επρόκειτο να βγάλει άδεια για φορτηγό. Μου είπε: 'Όχι, θα μάθω να πετάω ελικόπτερα'. Και το έκανε. Τα πλήρωσε όλα μόνος του».

Η οικογένεια δήλωσε ότι, αν και ανησυχούσε για τους κινδύνους της δουλειάς του, το δυστύχημα πιθανότατα δεν θα τον κρατήσει μακριά από το πιλοτήριο για πάντα.

«Όχι. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Τίποτα δεν θα τον σταματήσει», είπε ο θείος του 48χρονου.

Με πληροφορίες από The Times