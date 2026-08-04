Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή

Νομικές ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Έλληνας χειριστής του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Bell που συγκρούστηκε με ένα δεύτερο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στην Ψάθα, δρομολογεί η οικογένειά του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπεί τη μητέρα και την αδελφή του Έλληνα χειριστή, οι δύο γυναίκες έδωσαν εντολή να γίνουν όλες οι απαραίτητες νομικές ενέργειες, ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Όπως αναφέρεται, τις επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος κάθε υπευθύνου που, με πράξη ή παράλειψη, ενδέχεται να συνέβαλε στο δυστύχημα.

Στην ανακοίνωση, η οικογένεια χαρακτηρίζει τον Έλληνα χειριστή έναν από τους πλέον έμπειρους και αξιόμαχους πιλότους, επισημαίνοντας ότι μέχρι την τελευταία στιγμή συμμετείχε με αυταπάρνηση στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών, δίνοντας μάχη για την προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.

Ολόκληρο το δελτίο Τύπου του δικηγορικού γραφείου:

«Η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου ήρωα - Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου τύπου bell που επιχειρούσε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, έδωσαν την εντολή στο δικηγορικό μας γραφείο να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ενώπιον του κου Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, διά της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον αδόκητο θάνατο του γιου και αδερφού τους Αριστοτέλη και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Τις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου που με πράξη ή παράλειψη του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας που με αυτοθυσία έδινε αγώνα όλες αυτές τις μέρες για να σωθούν ζωές και περιουσίες».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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