Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Η ΕΛΑΣ αναλαμβάνει τις έρευνες - Το χρονικό του δυστυχήματος

Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου BELL, που σημειώθηκε χθες Κυριακή 2 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, ανέλαβε η Ελληνική Αστυνομία.

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Από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, απεγκλωβίστηκαν σώοι, με την κατάστασή τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με ενημέρωση, μετά από εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων

«Σχετικά με το περιστατικό της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου BELL, που σημειώθηκε χθες (2/8/2026) κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, επισημαίνεται ότι, κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου Εισαγγελέα, η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, για τη διακρίβωση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού.

Στο πλαίσιο αυτό, διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».

Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων

Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν από τις πρωινές ώρες χθες, στο πύρινο μέτωπο, συμμετέχοντας στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Στο καθένα επέβαινε πλήρωμα δύο ατόμων: ένας χειριστής και ένας αξιωματικός-συντονιστής, ο οποίος είχε την επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα κι ενώ τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν στην περιοχή. Μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο ανέφεραν ότι προηγήθηκε ένας δυνατός θόρυβος, λίγο πριν τα δύο ελικόπτερα καταπέσουν. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την περισυλλογή των τεσσάρων μελών των πληρωμάτων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένα από τα πληρώματα κατάφερε να επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, με τον κυβερνήτη να ενημερώνει ότι ο συγκυβερνήτης του είχε τραυματιστεί. Ο Βρετανός χειριστής είχε καταφέρει να προσγειώσει το ελικόπτερο στον δρόμο, και μαζί με τον Έλληνα συντονιστή βγήκαν από αυτό λίγα μόλις λεπτά πριν γίνει ανάφλεξη του ελικοπτέρου από τα καύσιμά του.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση περισυλλογής των μελών των πληρωμάτων. Οι δύο χειριστές ο Έλληνας και ο Βρετανός, οι οποίοι εντοπίστηκαν ζωντανοί διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω αντιμετώπιση των τραυμάτων τους.

Παράλληλα, χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν στο δεύτερο ελικόπτερο το οποίο είχε καταπέσει σε χαράδρα, οι δύο επιβαίνοντες, ένας Έλληνας και ένας Δανός, οι οποίοι διακομίσθηκαν στο ίδιο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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