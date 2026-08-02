Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Αττική: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς

Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο μισθωμένα ελικόπτερα Bell στην Δυτική Αττική στρέφονται πλέον οι έρευνες, ενώ νέα στοιχεία αποκαλύπτουν πώς κατάφερε να σωθεί το πλήρωμα του ενός εναέριου μέσου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 της Κυριακής, στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, κοντά στην Ψάθα. Στο ένα ελικόπτερο επέβαιναν ένας Δανός χειριστής και ένας Έλληνας αξιωματικός-συντονιστής, οι οποίοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Από το δεύτερο ελικόπτερο διασώθηκαν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται καλή και δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα δύο ελικόπτερα συμμετείχαν από τις πρωινές ώρες στην επιχείρηση κατάσβεσης. Σε καθένα επέβαινε ένας αλλοδαπός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής, ο οποίος είχε την επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ένα πλήρωμα κατάφερε να επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων αμέσως μετά τη σύγκρουση. Ο Βρετανός χειριστής φέρεται να προσγείωσε το ελικόπτερο στον δρόμο και, μαζί με τον Έλληνα συντονιστή, να απομακρύνθηκε από αυτό λίγα λεπτά προτού προκληθεί ανάφλεξη από τα καύσιμα.

Το δεύτερο ελικόπτερο κατέπεσε σε χαράδρα. Εκεί εντοπίστηκαν οι δύο επιβαίνοντες χωρίς τις αισθήσεις τους.

Αμέσως μετά το δυστύχημα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούσαν ήδη στην περιοχή, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ. Τον συντονισμό της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης ανέλαβε από το πεδίο ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συλλέγουν στοιχεία από το σημείο της σύγκρουσης, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Μετά τη σύγκρουση δόθηκε εντολή να καθηλωθούν μέχρι νεοτέρας όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Η απόφαση ελήφθη βάσει του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου, ενώ οι επιχειρήσεις από αέρος συνεχίστηκαν με άλλα διαθέσιμα μέσα.

Τασούλας: Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο θυμάτων

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες του Δανού χειριστή και του Έλληνα συντονιστή εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα νωρίτερα σήμερα την απώλεια της ζωής του χειριστή και του συντονιστή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα Αττικής», ανέφερε.

Συλλυπητήριο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα για την εκδημία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτηhttps://t.co/cCjDzO9iGx pic.twitter.com/gJDdeeIAg1 — President GR (@PresidencyGR) August 2, 2026

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι το δυστύχημα αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όσοι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης και προστατεύουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ενημερώθηκε στο Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, και τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Θεόδωρο Βάγια, για την εξέλιξη των επιχειρήσεων στα πύρινα μέτωπα.

Μητσοτάκης: Δύο μαχητές της πρώτης γραμμής

Τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τους δύο νεκρούς «μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές».

«Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού μάς γεμίζει όλους με οδύνη», ανέφερε σε ανάρτησή του, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για μια ημέρα που «σφραγίστηκε από μια βαριά απώλεια».

Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και στους συναδέλφους των δύο θυμάτων, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους δύο διασωθέντες.

«Η πατρίδα υποκλίνεται στη μνήμη των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον», τόνισε.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς εξέφρασε επίσης τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα», ανέφερε, ευχαριστώντας παράλληλα όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Απευθυνόμενος στους δύο διασωθέντες, τους ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στις οικογένειές τους.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη, στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, δύο Έλληνες και δύο αλλοδαποί.

Οι δύο επιβαίνοντες του ενός ελικοπτέρου εντοπίστηκαν σώοι, ενώ οι άλλοι δύο ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε από τις δυνάμεις που βρίσκονταν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς.

Η μάχη με τη φωτιά στην Αττικοβοιωτία

Η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία εξακολουθεί να απασχολεί πολύ ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για τρίτη ημέρα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες, εθελοντές, μεγάλος αριθμός υδροφόρων οχημάτων και η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» των Ενόπλων Δυνάμεων.

Από το πρώτο φως είχαν διατεθεί δέκα αεροσκάφη και έντεκα ελικόπτερα. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι συνεχίζουν να πνέουν για πέμπτη ημέρα, δημιούργησαν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και σε αρκετές περιπτώσεις εμπόδισαν τα αεροσκάφη να πραγματοποιήσουν ρίψεις.

Αργότερα, όταν οι συνθήκες παρουσίασαν βελτίωση, δόθηκε εντολή να επιχειρούν περιοδικά οκτώ αεροσκάφη και είκοσι ελικόπτερα, από τα οποία τα τρία είχαν αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Υδροφόρες των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής, ενώ μηχανήματα έργου συνεχίζουν να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, σε αρκετές περιπτώσεις οι παρεμβάσεις αυτές κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία των πύρινων μετώπων.

Συνολικά 17 μηνύματα από το 112

Λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένουν στην περιοχή για να διευκολύνουν τη μετακίνηση πολιτών, εφόσον χρειαστεί.

Δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται επίσης σε ετοιμότητα, ενώ η ΕΛΑΣ εφαρμόζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία όπου εξελίσσονται οι επιχειρήσεις.

Συνολικά έχουν εκδοθεί 17 μηνύματα από το 112. Τρία από αυτά εστάλησαν το πρωί της Κυριακής για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδήλι, Βιομηχανική Περιοχή Μεγάρων, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιος Σαράντης προς ασφαλείς κατευθύνσεις.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ News



