Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Αττική: Νεκροί ένας Δανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη δύο τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά της Αττικοβοιωτίας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, νεκροί είναι ένας Δανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής, οι οποίοι επέβαιναν στο ίδιο ελικόπτερο. Από το δεύτερο ελικόπτερο διασώθηκαν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους και φέρουν ελαφρά τραύματα.

Και οι τέσσερις επιβαίνοντες ήταν ιδιώτες, εργαζόμενοι σε εταιρείες από τις οποίες η ελληνική πολιτεία μισθώνει εναέρια μέσα για τις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης. Κανείς τους δεν ανήκε στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα το απόγευμα της Κυριακής, ενώ πραγματοποιούσαν ρίψεις πάνω από το πύρινο μέτωπο κοντά στην Ψάθα και τον Άγιο Νεκτάριο.

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία το ένα ελικόπτερο πέφτει πάνω στο άλλο και ακολουθεί η πτώση τους. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μετά τη σύγκρουση ακούστηκε εκκωφαντικός θόρυβος.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες εντόπισαν και περισυνέλεξαν και τα τέσσερα μέλη των πληρωμάτων. Την επιχείρηση συντόνισε από το πεδίο ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Αττική: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική ανέφερε ότι δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ οι άλλοι δύο ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

«Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικοβοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων.

Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι.

Δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Καθηλώθηκαν όλα τα ελικόπτερα Bell

Μετά το δυστύχημα καθηλώθηκαν, βάσει του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου, όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Οι εναέριες επιχειρήσεις στη φωτιά της Αττικοβοιωτίας συνεχίζονται με οκτώ ελικόπτερα Erickson, δύο αεροσκάφη Canadair και δύο ελικόπτερα Chinook.