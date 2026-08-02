Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Αττική: Δύο μέλη των πληρωμάτων χωρίς τις αισθήσεις τους, δύο ελαφρά τραυματίες

Δύο άνθρωποι χωρίς τις αισθήσεις τους και δύο ελαφρά τραυματίες παρελήφθησαν από το σημείο όπου συγκρούστηκαν και κατέπεσαν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΚΑΒ.

Και οι τέσσερις επιβαίνοντες μεταφέρονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν τέσσερα ασθενοφόρα και μία κινητή ιατρική μονάδα.

Τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στη δυτική Αττική, όταν συγκρούστηκαν στον αέρα το απόγευμα της Κυριακής και κατέπεσαν στην περιοχή της Ψάθας. Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης.

Τα ελικόπτερα ήταν μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα και είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης του ενός ελικοπτέρου είχε καταφέρει να επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων και να ενημερώσει ότι ο συγκυβερνήτης του είχε τραυματιστεί.

Τα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων εντοπίστηκαν σε χαράδρα και ακολούθησε επιχείρηση προσέγγισης και περισυλλογής των πληρωμάτων. Μάρτυρες στην περιοχή ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ισχυρό θόρυβο λίγο πριν από την πτώση.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε η Πυροσβεστική.