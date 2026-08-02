ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

Ελλάδα

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Αττική: Δύο μέλη των πληρωμάτων χωρίς τις αισθήσεις τους, δύο ελαφρά τραυματίες

Τα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων εντοπίστηκαν σε χαράδρα και ακολούθησε επιχείρηση προσέγγισης και περισυλλογής των πληρωμάτων

The LiFO team
The LiFO team
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΨΑΘΑ Facebook Twitter
Φωτ. ΑΠΕ ΜΠΕ
0

Δύο άνθρωποι χωρίς τις αισθήσεις τους και δύο ελαφρά τραυματίες παρελήφθησαν από το σημείο όπου συγκρούστηκαν και κατέπεσαν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΚΑΒ.

Και οι τέσσερις επιβαίνοντες μεταφέρονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν τέσσερα ασθενοφόρα και μία κινητή ιατρική μονάδα.

Τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στη δυτική Αττική, όταν συγκρούστηκαν στον αέρα το απόγευμα της Κυριακής και κατέπεσαν στην περιοχή της Ψάθας. Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης.

Τα ελικόπτερα ήταν μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα και είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. 

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης του ενός ελικοπτέρου είχε καταφέρει να επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων και να ενημερώσει ότι ο συγκυβερνήτης του είχε τραυματιστεί.

Τα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων εντοπίστηκαν σε χαράδρα και ακολούθησε επιχείρηση προσέγγισης και περισυλλογής των πληρωμάτων. Μάρτυρες στην περιοχή ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ισχυρό θόρυβο λίγο πριν από την πτώση.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε η Πυροσβεστική.

Ελλάδα

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βίντεο: Η στιγμή που συγκρούονται δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα — Έρευνες για τα πληρώματα

Ελλάδα / Βίντεο: Η στιγμή που συγκρούονται δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα — Έρευνες για τα πληρώματα

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πληρώματα εντοπίστηκαν σε χαράδρα και ότι υπάρχουν τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί ο αριθμός τους και η σοβαρότητα της κατάστασής τους
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βίντεο: Η στιγμή που συγκρούονται δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα — Έρευνες για τα πληρώματα

Ελλάδα / Βίντεο: Η στιγμή που συγκρούονται δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα — Έρευνες για τα πληρώματα

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πληρώματα εντοπίστηκαν σε χαράδρα και ότι υπάρχουν τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί ο αριθμός τους και η σοβαρότητα της κατάστασής τους
THE LIFO TEAM
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ ΖΩΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Ελλάδα / Πόρτο Γερμενό: Καταφύγιο για τα πυρόπληκτα ζώα το γήπεδο Βιλίων

Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας έκανε έκκληση στους ανθρώπους να μην αφήνουν πίσω τα κατοικίδια σε εξοχικές κατοικίες ή δεμένα σε αυλές, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού κινδύνου
THE LIFO TEAM
 
 