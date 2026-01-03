Συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπέρ της Βενεζουέλας έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ - Κλειστή η Βασιλίσσης Σοφίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου (3/1) συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης στη Βενεζουέλα, μετά την επιχείρηση των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της οποίας, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο.

Εκατοντάδες άτομα από τα κόμματα της Αριστεράς συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας, στο Μέγαρο Μουσικής, και κατευθύνθηκαν προς την πρεσβεία των ΗΠΑ, στη Βασιλίσσης Σοφίας με αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ να είναι παρατεταμένες στο σημείο.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, διαδηλωτές έκαψαν τη σημαία των ΗΠΑ, με τις οργανώσεις να ανακοινώνουν ότι καταδικάζουν την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και την απομάκρυνση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τόνισαν πως η κινητοποίηση είναι ένδειξη αλληλεγγύης στον λαό της Βενεζουέλας.

Εξαιτίας της κινητοποίησης, αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή ενώ διακόπηκε και η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Οι δηλώσεις Τραμπ για Βενεζουέλα

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Μαρ-α-Λάγκο, ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ θα διοικήσουν τη Βενεζουέλα «μέχρι να υπάρξει μια ασφαλής, σωστή και συνετή μετάβαση», χωρίς να προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα παραμονής της Αμερικής στην περιοχή.

«Θα "τρέξουμε" τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα μέχρι να υπάρξει ομαλή μετάβαση. Δεν θα ρισκάρουμε το παραμικρό. Θέλουμε Ειρήνη και Δικαιοσύνη για τους πολίτες της χώρας και θέλουμε να επιστρέψουν ελεύθεροι στη χώρα τους. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εκμεταλλευτεί το κενό Μαδούρο. Θα μείνουμε στον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να λάβει χώρα κανονική - δημοκρατική διαδοχή. Οι εταιρείες πετρελαίου των ΗΠΑ επιστρέφουν άμεσα με δισεκατομμύρια σε επενδύσεις. Η νέα συνεργασία ΗΠΑ - Βενεζουέλας θα κάνει τους πολίτες της χώρας πλούσιους, ανεξάρτητους και ασφαλείς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε αν η «διοίκηση» της Βενεζουέλας θα περιλαμβάνει μόνιμη στρατιωτική παρουσία, εγκατάσταση φιλοαμερικανικής κυβέρνησης για σειρά ετών ή αμερικανικό έλεγχο των δικαστηρίων και της πετρελαϊκής παραγωγής. Παραδέχθηκε πάντως ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν «μέχρι να υπάρξει μια ασφαλής, σωστή και συνετή μετάβαση», υπονοώντας ένα καθεστώς επιτήρησης που θυμίζει προηγούμενες αμερικανικές επεμβάσεις σε Γερμανία, Ιαπωνία και Ιράκ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε εκτενώς για την είσοδο αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών, με στόχο την «ανακατασκευή» των ενεργειακών υποδομών και την επανάκτηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των μεγαλύτερων αποδεδειγμένων αποθεμάτων πετρελαίου στον κόσμο. «Θα φτιάξουν τις υποδομές και θα αρχίσουν να βγάζουν χρήματα για τη χώρα», είπε, συνδέοντας ευθέως την πολιτική μετάβαση με την οικονομία των υδρογονανθράκων.