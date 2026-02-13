Σήμερα η συγκέντρωση των αγροτών στην Αθήνα: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η προγραμματισμένη για σήμερα πανελλαδική συγκέντρωση των αγροτών θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας, επηρεάζοντας σημαντικά την κυκλοφορία.

Πριν από την απογευματινή διαδήλωση των αγροτών στο Σύνταγμα, εργατικά κέντρα και συνδικάτα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση περίπου στη 13:00, ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις. Στη συνέχεια, θα περιμένουν τους αγρότες, προκειμένου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Η άφιξη των αγροτών στην Αθήνα αναμένεται στις 15:00 το μεσημέρι. Προορισμός τους είναι το Σύνταγμα, όπου μία ώρα αργότερα έχει προγραμματιστεί η κεντρική συγκέντρωση. Σύμφωνα με όσα έχουν προαναγγείλει έως τώρα, σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και να αποχωρήσουν το μεσημέρι του Σαββάτου.

Συγκέντρωση αγροτών στην Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η κάθοδος των αγροτών στην Αθήνα επηρεάζει το οδικό δίκτυο, με την Τροχαία να προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν σταδιακά, τόσο στο κέντρο όσο και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Όπως ενημέρωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι ρυθμίσεις θα τίθενται σε ισχύ ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένεται να καταγραφούν στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου και στην Αθηνών–Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών, την ώρα που θα εισέρχονται τα αγροτικά τρακτέρ. Άμεσα επηρεάζονται επίσης οι οδοί Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, η Λεωφόρος Αμαλίας και η Βασιλίσσης Σοφίας, όπου η Τροχαία εκτιμά αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρυνση.

Έως τις 12:00, περίπου 40 τρακτέρ υπολογίζεται πως θα έχουν φτάσει στις Αφίδνες Αττικής, με προπομπό όχημα της Τροχαίας, κατευθυνόμενα προς το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, στην Αθήνα θα φτάσουν και αγρότες που ταξιδεύουν με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.

Συγκέντρωση αγροτών στην Αθήνα: Τα αιτήματά τους

Κύρια αιτήματα των αγροτών παραμένουν:

το υψηλό κόστος παραγωγής,

οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα,

η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ

και οι αποζημιώσεις στο 100%.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα αυτά τέθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρξει εξέλιξη που τους ικανοποιεί.

Τη συμπαράστασή τους στους αγρότες εκφράζουν τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, καθώς και Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία, τα οποία θα πραγματοποιήσουν δική τους συγκέντρωση στο Σύνταγμα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο εργασιακό νομοσχέδιο. Θα παραμείνουν στο σημείο για να υποδεχθούν τους αγρότες που θα διαδηλώσουν με τα τρακτέρ.