Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα

Μεγάλη είναι η προσέλευση των πολιτών από δεκάδες πόλεις της Ελλάδας, στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την υπόθεση των Τεμπών.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της προέδρου της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού, πολίτες από όλη την Ελλάδα, συγκεντρώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου στα κεντρικά σημεία των περιοχών τους.

Στην Αθήνα, χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη ξεκινήσει η συγκέντρωση στην Πλατεία της ΧΑΝΘ. Μεγάλη είναι και η προσέλευση στην Πάτρα με τους πολίτες να συγκεντρώνονται στην Πλατεία Γεωργίου.

Πλάνα από τη μεγάλη προσέλευση στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, μετέδωσε το Mega.

Συγκινημένη για την προσέλευση στην Αθήνα, η Μαρία Καρυστιανού, έφτασε στο Σύνταγμα.

Βίντεο και φωτογραφίες από τις συγκεντρώσεις αναρτώνται στα social media, από τις Σέρρες, τη Χαλκίδα και τη Λάρισα, έως τη Νάξο και τη Σαντορίνη.

Η Μαρία Καρυστιανού στο Σύνταγμα / Φωτ.: Eurokinissi

Η συγκέντρωση για τα Τέμπη στην Πάτρα

Η συγκέντρωση για τα Τέμπη στα Χανιά / Φωτ.: Facebook / Τσιρινδάνη Αικατερίνη

Η συγκέντρωση για τα Τέμπη στην Καβάλα / Φωτ.: Facebook / Julie Theodoridou

Η συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Λάρισα/ Φωτ.: Facebook / Valentina Motsia

Η συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Σαντορίνη / Φωτ.: Facebook

Η συγκέντρωση για τα Τέμπη στην Κέρκυρα / Φωτ.: Facebook / Jo Di