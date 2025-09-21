Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, απεργό πείνας για 7η ημέρα

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Συντάγματος σε ένδειξη στήριξης προς τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος βρίσκεται για έβδομη συνεχόμενη ημέρα σε απεργία πείνας. Ο ίδιος ζητά να γίνει εκταφή της σορού του γιου του και νέα εξέταση, ώστε –όπως υποστηρίζει– να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες θανάτου του.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν πολίτες και εκπρόσωποι 55 σωματείων του πολιτισμού, ανάμεσά τους η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, το Σωματείο Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού της ΕΡΤ και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, τα οποία με κοινή ανακοίνωσή τους κατήγγειλαν το βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης για τα Τέμπη.

Η εκδήλωση στο Σύνταγμα συνοδεύτηκε από συνθήματα και πανό με αιτήματα δικαιοσύνης, ενώ η αστυνομία είχε αποκλείσει τμήμα της Λεωφόρου Αμαλίας, όπου η κυκλοφορία διεξαγόταν από μία λωρίδα. Παράλληλα, συγκέντρωση αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή συγγενών θυμάτων και πολιτών.

Φωτ.: Eurokinissi

Στιγμιότυπο από Θεσσαλονίκη/ Φωτ.: Eurokinissi

Στιγμιότυπο από Θεσσαλονίκη/ Φωτ.: Eurokinissi

Στιγμιότυπο από Θεσσαλονίκη/ Φωτ.: Eurokinissi