Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μπακού ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε με την καλύτερη επίδοση

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Ο Λευτέρης Πετρούνιας εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξάγεται στο Μπακού.

Μάλιστα ο Πετρούνιας προκρίθηκε με την καλύτερη επίδοση ανάμεσα στους 22 συμμετέχοντες.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συγκέντρωσε 14.466 πόντους, με τον Ιάπωνα Κανέτα Κίτσι και τον Ρώσο Ιλία Ζάικα, να ακολουθούν στη δεύτερη θέση με ισοβαθμία και 14.366 πόντους.

Ο μεγάλος τελικός του Λευτέρη Πετρούνια θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (07/03/26).

Οι αθλητές που προκρίθηκαν στον τελικό

  • Πετρούνιας – 14.466
  • Κανέτα- 14.366
  • Ζάικα – 14.366
  • Τανικάγουα – 14.000
  • Σιμόνοφ – 13.966
  • Μαρέσκα – 13.633
  • Βιγιαφάνιε – 13.500
  • Κοσάκ – 13.500

