Στο Τζάνειο εσπευσμένα 22χρονος από την Ηλεία με μηνιγγίτιδα

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Τζάνειο Νοσοκομείο ένας 22χρονος από τον Πύργο Ηλείας, ο οποίος διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πύργου το βράδυ της Τρίτης, παρουσιάζοντας έντονα συμπτώματα και υψηλό πυρετό.

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν άμεσα σε διασωλήνωση, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η λειτουργία των ζωτικών του οργάνων, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο ilialive.gr.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.