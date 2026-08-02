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Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας για τις φωτιές

Οι Αρχές προετοιμάζονται για μια δύσκολη νύχτα, καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζονται υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες και με πολλά μέτωπα να παραμένουν ενεργά

The LiFO team
The LiFO team
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
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Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη το απόγευμα της Κυριακής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των επιχειρήσεων στα πύρινα μέτωπα της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας, καθώς και στη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων στην Ψάθα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής.

Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρισκόταν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος.

Ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκαν για την κατάσταση στα ενεργά μέτωπα, την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων σε ολόκληρη τη χώρα και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τις νυχτερινές ώρες.

Οι Αρχές προετοιμάζονται για μια δύσκολη νύχτα, καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζονται υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες και με πολλά μέτωπα να παραμένουν ενεργά.

Ελλάδα

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