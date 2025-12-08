Στο πλευρό των αγροτών η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ»

Σαφή θέση υπέρ των αγροτών και κτηνοτρόφων που πραγματοποιούν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα πήρε η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ».

Με δημόσια τοποθέτησή της η οργάνωση εκφράζει την αλληλεγγύη της προς όσους εργάζονται στην ύπαιθρο υπό δύσκολες συνθήκες, υπογραμμίζοντας ότι η συμβολή τους στην οικονομία, την κοινωνία, αλλά και στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος είναι ανεκτίμητη.

Η «Καλλιστώ» υπενθυμίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνει σε ζητήματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, επισημαίνοντας πως η ουδετερότητα –ιδίως όταν αφορά κρίσιμες εξελίξεις με περιβαλλοντικές προεκτάσεις– αποτελεί και αυτή μία μορφή πολιτικής στάσης.

Όπως σημειώνει, η οργάνωση έχει επιλέξει διαχρονικά να τοποθετείται ανοιχτά και όχι να «τα έχει καλά με όλους», ιδιαίτερα όταν διακυβεύονται τα συμφέροντα των πιο ευάλωτων.

Στην περίπτωση του αγροτικού κόσμου, η οργάνωση τονίζει ότι οι παραγωγοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καθημερινής προσπάθειας για μια ισορροπημένη συνύπαρξη με τη φύση και την άγρια ζωή. Για τον λόγο αυτό, η «Καλλιστώ» θεωρεί πως όχι μόνο έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να εκφράζει ξεκάθαρη θέση, υποστηρίζοντας μέτρα πρόληψης ζημιών, δίκαιες αποζημιώσεις και οργανωμένο διάλογο για την εφαρμογή πρακτικών που ωφελούν και τον άνθρωπο και τα οικοσυστήματα.

Παράλληλα, η οργάνωση υπενθυμίζει ότι στη Βαλκανική χερσόνησο, επί χιλιάδες χρόνια, η ανθρώπινη δραστηριότητα –όπως η εκτατική κτηνοτροφία, η ορεινή γεωργία, η μελισσοκομία και η δασοκομία– έχει διαμορφώσει μια στενή σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου στις πιέσεις της αγοράς και στις ταχείες αλλαγές χρήσεων γης, προειδοποιεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η «Καλλιστώ» καλεί την πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να στηρίξει ουσιαστικά την αναγέννηση της υπαίθρου, με πολιτικές που θα ενισχύουν τόσο τις τοπικές κοινωνίες όσο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.