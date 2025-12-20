Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής: «Πρέπει να ξεκουραζόμαστε»

Στο νοσοκομείο εισήχθη ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής, Λευτέρης Πανταζής, όπως επιβεβαίωσε σχετικά ο ίδιος μιλώντας τηλεφωνικά με την εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ.

Ο Λευτέρης Πανταζής, μεταξύ άλλων, είπε πως το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε έντονο επαγγελματικό πρόγραμμα που δεν του επέτρεπε να ξεκουράζεται με αποτέλεσμα να πάθει υπερκόπωση και να διακομισθεί προληπτικά στο νοσοκομείο.

«Κουράστηκα πολύ αυτές τις μέρες. Είχα δεκαπέντε μέρες να κοιμηθώ, τραγουδώ σχεδόν κάθε μέρα. Είχαμε και το μεγάλο γιορταστικό της Πρωτοχρονιάς με την Άντζελα Δημητρίου στο Open, ήμουν δεκαέξι μισή ώρες όρθιος. Από υπερκόπωση έπεσα» είπε ο Λευτέρης Πανταζής.

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι παραμένει για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο: «είμαι και σήμερα και αύριο εδώ να ξεκουραστώ. Τη Δευτέρα θα πάω κανονικά στο σπίτι και την Τετάρτη ξεκινάω πάλι στο μαγαζί» πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι υποβάλλεται σε εξετάσεις τις τελευταίες δύο ημέρες.

«Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που παίρνω. Αλλά το μηχάνημα καμιά φορά θέλει και λίγο σέρβις. Νομίζουμε ότι είμαστε Σούπερμαν, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει να κάνουμε διαλείμματα» κατέληξε ο τραγουδιστής.